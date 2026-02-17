«Алтайагроснаб» стоимостью свыше 10 млрд рублей обратили в доход государства

Суд конфисковал агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью более 10 млрд рублей, основанный бывшим главой Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андреем Фроловым. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«В доход государства обращен агрохолдинг “Алтайагроснаб” стоимостью свыше 10 млрд рублей, созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд постановил взыскать с экс-чиновника и его окружения активы на 460 млн рублей, включая премиальные авто и элитную недвижимость в России, Грузии, Турции и Таиланде. Генпрокуратура контролирует передачу имущества государству.
Ранее KP.RU сообщил, что генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-главу Совета судей Виктора Момотова. Кроме того, приняты процессуальные меры для 22 связанных с ними лиц.