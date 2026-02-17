На севере Омской области построят современный бассейн

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с главой Минспорта РФ строительство бассейна в Таре. Проект реализуют на федеральные средства.
Финансирование предусмотрено на ближайшие три года. Также в регионе появятся модульные универсальные спортивные залы. Для увеличения доли здорового населения, подобные объекты должны быть доступны для каждого омича.
«Для того чтобы достичь цели, которую перед нами ставит президент России Владимир Путин, по вовлечению 70 процентов жителей в занятия спортом и воспитанию чемпионов, необходима достойная инфраструктура», — отметил Виталий Хоценко.
Также губернатор Омской области рассказал, что реконструкция СКК имени Блинова подходит к финалу, и пригласил Михаила Дегтярева на церемонию открытия.
