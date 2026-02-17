В период Рамазана нуждающиеся в Узбекистане получат дополнительную помощь государства

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Узбекистане в период месяца Рамазан будут реализованы дополнительные меры по усилению социальной защиты нуждающихся слоев населения. На эти цели предусмотрено выделение средств, которые позволят оказать адресную помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, а также покрыть расходы на лечение и проведение операций для лиц с инвалидностью.