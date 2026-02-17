В Самаре ученые сделали легкий и компактный двигатель для БПЛА

«Двигатель сделан полностью из отечественных компонентов, его основные элементы унифицированы, а значит, в дальнейшем на его базе можно выпускать целое семейство различных моторов для БПЛА», — рассказал Виталий Смелов, директор Института двигателей и энергетических установок самарского вуза.
Кроме того, впервые для двигателей такого класса разработчики применили полимерные материалы — это позволило уменьшить массу агрегата примерно на 15 процентов по сравнению с аналогичными импортными образцами, до полутора килограммов.
Двигатель работает на бензине марок АИ-92 или АИ-95. Расход топлива — до 2,2 литра в час.
Прототип успешно прошел летные испытания на учебном аэродроме университета. Для этого его установили на планере с общей полезной нагрузкой около 10 килограммов. Причем испытательные полеты проводили в сложных погодных условиях, при низких температурах воздуха. Двигатель отработал без замечаний.
Параллельно с созданием прототипа агрегата в университете разработали полнофункциональную электронную систему управления двигателем. Ее также успешно испытали на новинке.
Руководитель проекта разработки двигателя Андрей Булатов говорит, что опытный образец планируется испытать к лету этого года. Также сейчас ведутся работы по созданию на базе новинки целого семейства авиационных поршневых двигателей различной конфигурации и назначения.
«Двигатели из этого семейства смогут найти применение не только в сфере беспилотной авиации, но также и на земле, в различной компактной технике, например, в газонокосилках, бензиновых триммерах и других инструментах», — отметил Андрей Булатов.