Волгоградцы отсудили 43 млн рублей за некачественные товары и услуги

В 2025 году жители Волгоградской области смогли вернуть более 43 миллионов рублей, отсудив их у недобросовестных продавцов и поставщиков услуг. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные Роспотребнадзора по Волгоградской области, который активно помогал людям в судах.
В прошлом году специалисты приняли участие в 200 судебных процессах, помогая волгоградцам отстоять свои права. По итогам этих разбирательств в пользу потребителей присудили десятки миллионов рублей. Из этой суммы почти 800 тысяч рублей составила компенсация морального вреда.
Чаще всего граждане обращались в суд по поводу проблем с финансовыми, туристическими и бытовыми услугами, а также с розничной торговлей. Люди сталкивались с отказами продавцов или исполнителей вернуть деньги за некачественный товар, а также с ситуациями, когда услуги были выполнены не в срок или ненадлежащим образом.
Кроме того, в 2025 году Управление само подало более 100 исков в суд, защищая как интересы конкретных потребителей, так и неопределенного круга лиц. Из этих исков 80 были удовлетворены, и в пользу граждан присудили еще порядка 350 тысяч рублей.