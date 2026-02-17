Волгоградцы отсудили 43 млн рублей за некачественные товары и услуги

Чаще всего граждане обращались в суд по поводу проблем с финансовыми, туристическими и бытовыми услугами, а также с розничной торговлей. Люди сталкивались с отказами продавцов или исполнителей вернуть деньги за некачественный товар, а также с ситуациями, когда услуги были выполнены не в срок или ненадлежащим образом.