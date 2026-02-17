Ночная магнитная буря стала самой сильной в феврале

Также сообщается, что 17 февраля ожидается солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю произойдёт в 12:58 по московскому времени. Кольцевая фаза продлится с 14:44 до 15:37, пик ожидается в 15:13. На территории России затмение видно не будет.