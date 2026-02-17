Ночная магнитная буря стала самой сильной в феврале

Магнитная буря уровня G2, начавшаяся ночью, стала самой сильной в феврале и завершилась менее чем за час, сообщили в официальном канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, буря началась внезапно и так же быстро закончилась. Специалисты обратили внимание на необычное поведение Солнца в последнее время: фиксируются короткие одиночные вспышки без продолжительной активности, полярные сияния длятся около 40 минут, а магнитная буря оказалась непродолжительной.
Также сообщается, что 17 февраля ожидается солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю произойдёт в 12:58 по московскому времени. Кольцевая фаза продлится с 14:44 до 15:37, пик ожидается в 15:13. На территории России затмение видно не будет.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о появлении на Солнце корональной дыры, напоминающей дракона. В институте отметили, что при наличии воображения можно разглядеть «пламя», которое будто бы выдыхает этот «дракон».