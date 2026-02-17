Ричмонд
Премьер-министр Армении Никол Пашинян разводится: подробности

Супруга Пашиняна рассказала о завершении их брака.

Источник: Комсомольская правда

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян рассказала о завершении их брака.

Нужно отметить, что семейное положение армянского политика всегда интересовало общественность. Так, в 2024 году Анна Акопян и Никол Пашинян специально вышли в эфир в своих социальных сетях, чтобы рассказать о том, что не были женаты. Пара отметила, что де-юре они не состоят в браке, хотя вместе уже более 27 лет.

