Приостановка движения на Крымском мосту вновь задержала петербургские поезда

Задерживаются поезда:
№ 077/078 Санкт-Петербург — Петербург, отправлением 15 февраля, — на 10,5 часа;
№ 007/008 Санкт-Петербург — Петербург, отправлением 15 февраля, — на 8,5 часа;
№ 007/008 Севастополь — Петербург, отправлением 16 февраля, — на 9,5 часа;
№ 077/078 Симферополь — Петербург, отправлением 16 февраля, — на 6,5 часа.
Всего, по данным «Гранд Сервис Экспресс», с нарушением графика следуют 16 составов. Пассажиров поездов, которые задерживаются на срок более 4 часов, обеспечивают питанием и водой.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что поезда между Петербургом и Крымом выбивались из графика из-за закрытия переправы в ночь на 15 февраля.