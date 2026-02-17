Ричмонд
Приостановка движения на Крымском мосту вновь задержала петербургские поезда

Два поезда «Таврия», следующие из Санкт-Петербурга в Крым, и два состава того же семейства, идущие в обратном направлении, задерживаются на срок до 10,5 часа из-за приостановки движения по Крымскому мосту накануне вечером. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Коммерсантъ

Задерживаются поезда:

№ 077/078 Санкт-Петербург — Петербург, отправлением 15 февраля, — на 10,5 часа;

№ 007/008 Санкт-Петербург — Петербург, отправлением 15 февраля, — на 8,5 часа;

№ 007/008 Севастополь — Петербург, отправлением 16 февраля, — на 9,5 часа;

№ 077/078 Симферополь — Петербург, отправлением 16 февраля, — на 6,5 часа.

Всего, по данным «Гранд Сервис Экспресс», с нарушением графика следуют 16 составов. Пассажиров поездов, которые задерживаются на срок более 4 часов, обеспечивают питанием и водой.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что поезда между Петербургом и Крымом выбивались из графика из-за закрытия переправы в ночь на 15 февраля.

