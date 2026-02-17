Приостановка движения на Крымском мосту вновь задержала петербургские поезда

Два поезда «Таврия», следующие из Санкт-Петербурга в Крым, и два состава того же семейства, идущие в обратном направлении, задерживаются на срок до 10,5 часа из-за приостановки движения по Крымскому мосту накануне вечером. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».