Школьникам в Самаре предложили отменить плату за проезд в автобусах

Бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте хотят ввести в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Проект соответствующего постановления подготовили в мэрии. Публичные консультации по нему продлятся до 7 марта.

Сейчас для школьников в Самаре действует льготный тариф на проезд в общественном транспорте. Одна поездка для них стоит 19 рублей, а карта на месяц — 730 рублей.

В проекте документа указывается, что для введения бесплатного проезда для школьников нужно изменить методику расчета тарифа, так как нынешняя не дает такой возможности. Предлагается утвердить альтернативный метод расчета тарифа с учетом суммарной прогнозной выручки перевозчиков.