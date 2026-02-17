«Удивительное чувство»: перенесшая клиническую смерть рассказал об ощущениях

Лорен Канадэй из штата Вирджиния пережила клиническую смерть после обширного инфаркта и кардинально изменила свое отношение к жизни, пишет издание Daily Star.
Инцидент произошел в феврале 2023 года. По словам женщины, ей внезапно стало плохо дома, после чего она потеряла сознание. Муж немедленно начал проводить искусственное дыхание и вызвал скорую помощь. Врачам удалось восстановить сердцебиение только спустя 24 минуты после остановки сердца.
Канадэй провела в реанимации девять дней, два из которых находилась в состоянии комы. Несмотря на тяжелое состояние, медики смогли стабилизировать пациентку.
Женщина рассказала, что ее околосмертный опыт не был похож на описания из книг и статей. Она не видела ни тоннеля, ни яркого света. Однако пережитое ощущение, по ее словам, стало для нее по-настоящему судьбоносным.
«Я помню только чувство удивительного покоя. Это ощущение не покидало меня несколько недель после того, как я очнулась», — рассказала она, описывая последствия 24-минутной остановки сердца.
Американка призналась, что этот опыт полностью изменил ее восприятие жизни. Теперь, сталкиваясь с трудностями, она мысленно возвращается к тому состоянию спокойствия и быстро приходит в равновесие.
«Я теперь совершенно не боюсь смерти. Я не увидела там ничего конкретного, но больше не испытываю по этому поводу беспокойства», — подчеркнула она.
По ее словам, после инфаркта она больше не чувствует себя тем человеком, которым была раньше, и воспринимает происходящее вокруг совершенно иначе.
Ранее сайт KP.RU рассказал, какие чудеса вытворяет сознание, пока организм находится в коме.