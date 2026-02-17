Ричмонд
«Пишут, что и рака нет, и Тигран не умер»: Симоньян высказалась о негативе в Сети

Недавно глава RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени Тиграна Кеосаяна. В понедельник, 16 февраля, журналистка раскрыла имена первых победителей — ими стали воспитательницы из Бугуруслана, которые защитили детей при вооруженном нападении на детский сад.

— Все правда, Маргарита, спасибо вам огромное, что вы оценили нас, это так приятно. И у меня те же смешанные чувства, которыми вы, получая статус почетного жителя Краснодара, делились с аудиторией, — обратилась к ней одна из них.

Она также добавила, что ее очень смущает пристальное внимание после инцидента. Несмотря на это, женщину «все же переполняет радость, что все закончилось хорошо». Воспитатель также сообщила о негативе, который поступает в ее сторону.

— Людмила, вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла. Про меня вон пишут, что и рака нет, и Тигран не умер. Поэтому просто не читайте всяких идиотов, — ответила Симоньян в своем Telegram-канале.

До этого журналистка рассказала, что будет присуждать и выдавать премию «просто хорошим, правильным людям» без какого-либо жюри. По ее словам, выплата в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» по меньшей мере 10 раз в год.

