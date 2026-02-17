Экс-чиновницу из Арсеньева заподозрили в организации криптопирамиды

Правоохранительные органы Приморья задержали бывшего заместителя главы города Арсеньев. Светлану Черных подозревают в создании мошеннической схемы, замаскированной под вложения в криптовалюту OneCoin. По предварительным данным, жертвами аферы стали около двух десятков человек, а общая сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.
По версии оперативников, противоправная деятельность разворачивалась на протяжении восьми лет — с 2015 по 2023 год. Находясь на ответственных постах в городской администрации, Черных убеждала свое окружение в наличии у нее эксклюзивного доступа к выгодным биржевым инструментам. Граждане передавали ей наличные, после чего чиновница создавала для них виртуальные кошельки, однако реального доступа к счетам не давала. Таким образом она маскировала отсутствие прибыли и поддерживала иллюзию успешного трейдинга.
Любопытной деталью дела стало участие в схеме местного бизнесмена и бывшего народного избранника Сергея Порхуна. Коммерсант, ранее представлявший «Единую Россию» в думе Арсеньева, вложил средства в сомнительный проект, но в начале 2025 года покинул Россию. Отъезду предшествовал визит полиции, обнаружившей в его подсобке оборудование для майнинга. Сейчас, по информации СМИ, экс-депутат обосновался в Филадельфии, где проживает его сын.
Финансовая конструкция, которую предлагала Черных, имела отношение к печально известной международной пирамиде OneCoin. Этот проект, запущенный в 2014 году гражданкой Болгарии Ружей Игнатовой, не опирался на реальный блокчейн, но сумел собрать с инвесторов по всему миру около 4 миллиардов долларов. Сама основательница бесследно исчезла еще в 2017-м и до сих пор числится в международном розыске.
Что касается фигурантки, Светлана Черных работала в команде бывшего градоначальника Владимира Пивня, который покинул кресло мэра в январе 2025 года. Уголовное преследование ведется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. На время расследования суд отправил экс-заместительницу главы города под стражу на два месяца.