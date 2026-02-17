Ричмонд
В Башкирии организаторов мероприятий обяжут заранее предупреждать полицию

За безопасность зрелищных мероприятий ответят организаторы и владельцы площадок.

Источник: Комсомольская правда

На ближайшем заседании Госсобрания Башкирии депутаты планируют рассмотреть поправки в республиканский закон «О культуре». Изменения касаются безопасности на массовых мероприятиях.

Организаторов обяжут минимум за десять дней уведомлять полицию и местные власти о предстоящем событии. В уведомлении нужно будет указать тему, время, место, примерное число участников и меры по охране порядка. Если информация появилась позже, то сообщать придется незамедлительно.

Кроме того, организаторы и те, кому принадлежит площадка, будут отвечать за охрану посетителей и антитеррористическую защиту.

Председатель парламента Константин Толкачев пояснил, что четкие правила и распределение ответственности помогут избежать хаоса. Проведение массовых мероприятий, по его словам, всегда сопряжено с рисками, поэтому организаторы обязаны продумывать все заранее, потому что безопасность не терпит импровизации.

