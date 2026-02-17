Ричмонд
Финляндия получает корветы, способные атаковать Россию, заявил Патрушев

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Финляндия получает корветы с ударным вооружением, способным достать до северо-западных регионов России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Источник: AP 2024

НАТО создает на Балтике многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия против России, сказал Патрушев в интервью aif.ru.

«Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны», — отметил он.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

