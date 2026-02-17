СКЖД: из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов

Отмечается, что они отстают от графика от 1,5 до 8 часов. Это затронуло как составы, идущие в Крым, так и рейсы, выезжающие с полуострова. Речь идёт о поездах, которые следуют по направлениям Санкт-Петербург — Симферополь (№ 077/078), Санкт-Петербург — Севастополь (№ 007/008), Кисловодск — Симферополь (№ 327/328), Москва — Севастополь (№ 091/092), Адлер — Симферополь (№ 315/316), Москва — Симферополь (№ 195/196), Пермь — Симферополь (№ 161/162), Москва — Симферополь (№ 027/028), Симферополь — Москва (№ 027/028), Симферополь — Адлер (№ 315/316), Севастополь — Санкт-Петербург (№ 007/008), Симферополь — Москва (№ 067/068), Симферополь — Кисловодск (№ 327/328), Симферополь — Санкт-Петербург (№ 077/078), Симферополь — Москва (№ 195/196), Севастополь — Москва (№ 091/092).