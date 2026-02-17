Собянин: в Нижегородском районе построят необычный детский сад

В Нижегородском районе Москвы построят необычный детский сад, архитектура которого будет напоминать стопки тетрадей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.
По информации мэра, новый детский сад на 150 мест появится на 1-й Фрезерной улице — в пешей доступности от двух жилых комплексов, построенных в рамках программы реновации.
Проект отличает ряд выразительных решений, призванных сделать здание ярким и запоминающимся. Это форма, похожая на стопки тетрадей, а также яркие красочные фасады и витражное остекление, отмечает Собянин.
По замыслу авторов проекта, такой дизайн не просто привлекает внимание, но и стимулирует воображение дошкольников и помогает формировать у них эстетическое восприятие окружающего мира.
Как отметил мэр российской столицы, с 2011 года в Нижегородском районе возвели четыре образовательных объекта, а в целом по Юго‑Восточному административному округу за этот период построено 74 учреждения.