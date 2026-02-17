Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: в Нижегородском районе построят необычный детский сад

В Нижегородском районе Москвы построят необычный детский сад, архитектура которого будет напоминать стопки тетрадей.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородском районе Москвы построят необычный детский сад, архитектура которого будет напоминать стопки тетрадей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

По информации мэра, новый детский сад на 150 мест появится на 1-й Фрезерной улице — в пешей доступности от двух жилых комплексов, построенных в рамках программы реновации.

Проект отличает ряд выразительных решений, призванных сделать здание ярким и запоминающимся. Это форма, похожая на стопки тетрадей, а также яркие красочные фасады и витражное остекление, отмечает Собянин.

По замыслу авторов проекта, такой дизайн не просто привлекает внимание, но и стимулирует воображение дошкольников и помогает формировать у них эстетическое восприятие окружающего мира.

Как отметил мэр российской столицы, с 2011 года в Нижегородском районе возвели четыре образовательных объекта, а в целом по Юго‑Восточному административному округу за этот период построено 74 учреждения.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше