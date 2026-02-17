Ричмонд
Магнитная буря в ночь на 17 февраля стала самой сильной за месяц

Магнитная буря класса G2, произошедшая в ночь на 17 февраля, стала самой сильной в этом месяце. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

— Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Стала самой сильной в феврале, — уточнили в Telegram-канале организации.

Специалисты утверждают, что магнитная буря продлилась меньше часа.

11 февраля серия из трех сильных вспышек произошла на Солнце. В 3:09 по московскому времени произошла вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты. Позже была зафиксирована вспышка M1.1 продолжительностью 21 минуту.

3 февраля на Солнце зафиксировали вспышку, близкую по мощности к высшему классу X. Еще через два дня на Земле началась магнитная буря планетарного масштаба. На тот момент ее классифицировали как G1, но в течение суток был возможен рост до G2-G3.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста, в чем отличительная особенность магнитных бурь планетарного масштаба и на что они могут влиять.