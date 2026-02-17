Минтруда изменило правила расследования несчастных случаев на работе в Беларуси

Так, с марта 2026-го в Беларуси будет расширен круг лиц и случаев для расследования несчастных случаев на производстве. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 660 от 21 ноября 2025-го). Документ включил в круг защищаемых лиц единственных учредителей (участников) юрлица при выполнении функций управления, обучающихся, которые выполняют оплачиваемые работы не только на практике, но и во время стажировки, лица, которые направлены на подготовку, переподготовку или повышение квалификации не только в учреждения образования, но и в госорганы.