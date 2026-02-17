Минтруда изменило правила расследования несчастных случаев на работе в Беларуси

В Министерстве труда сообщили об изменении правил расследования несчастных случаев на производстве в Беларуси.
Так, с марта 2026-го в Беларуси будет расширен круг лиц и случаев для расследования несчастных случаев на производстве. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 660 от 21 ноября 2025-го). Документ включил в круг защищаемых лиц единственных учредителей (участников) юрлица при выполнении функций управления, обучающихся, которые выполняют оплачиваемые работы не только на практике, но и во время стажировки, лица, которые направлены на подготовку, переподготовку или повышение квалификации не только в учреждения образования, но и в госорганы.
Также будут расследоваться несчастные случаи по пути следования в служебную командировку до учреждения образования и обратно. А непроизводственными (без страховых выплат) будут признаваться случаи только на основании документов организации здравоохранения или записей камер видеонаблюдения. Их причиной должно быть исключительно состояние здоровья, или если травма была получена во время перерыва для отдыха и питания без воздействия вредного производственного фактора.
Если же потерпевший погиб, то степень его вины определяться не будет. Но, если одной из причин было алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, то степень вины будет устанавливаться не менее 50%. Вину будет сейчас определять уполномоченное лицо страхователя единолично. До завершения спецрасследования по запросу «Белгосстраха» могут выдаваться предварительные заключения госинспектора труда, чтобы назначить выплаты. Также установили порядок обжалования такого заключения.
Принятые изменения приводят правила в соответствие с указом о страховании.
Еще Минтруда сказало, как получают пенсию белорусы, живущие в России.
Тем временем утечка данных 10 тысяч белорусов произошла после хакерской атаки на игорную и букмекерскую сеть: «Киберинцидент высокого уровня».