ИКИ РАН: в ночь на 17 февраля произошла мощная магнитная буря

Магнитная буря класса G2 17 февраля — самая сильная за месяц. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН на своем официальном сайте.
«Магнитная буря класса G2 произошла 17 февраля», — отмечается на графике.
Отмечается, что пик геомагнитной активности наблюдался с трех часов ночи до шести утра 17 февраля. Это не первая мощная магнитная буря в этом месяце. Геомагнитный шторм с похожими показателями произошел 15 февраля. Но теперь специалисты ИКИ РАН говорят, что можно выдохнуть. Судя по графикам, опубликованным на сайте, новых магнитных бурь до конца февраля не ожидается.
Ранее KP.RU сообщил, что аналитики «Комсомолки» давали прогноз по магнитным бурям на неделю с 16 по 22 февраля. В материале отмечалось, что февраль выдался скорее «сонным» месяцем, с небольшой активностью Солнца. Однако были предпосылки появления мощного геомагнитного шторма.