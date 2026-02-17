ИКИ РАН: в ночь на 17 февраля произошла мощная магнитная буря

Отмечается, что пик геомагнитной активности наблюдался с трех часов ночи до шести утра 17 февраля. Это не первая мощная магнитная буря в этом месяце. Геомагнитный шторм с похожими показателями произошел 15 февраля. Но теперь специалисты ИКИ РАН говорят, что можно выдохнуть. Судя по графикам, опубликованным на сайте, новых магнитных бурь до конца февраля не ожидается.