Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преподавателя из Китая оштрафовали за наклейку «РДК*» на авто

В Костроме оштрафовали преподавателя из Китая за наклейку с символикой РДК* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) на автомобиле.

В Костроме оштрафовали преподавателя из Китая за наклейку с символикой РДК* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В начале февраля Димитровский районный суд рассмотрел дело Цинь Лидуня. Сотрудники полиции остановили его на дороге и обнаружили на машине наклейку с эмблемой РДК*. Преподавателя обвинили по статье о демонстрации экстремистской символики.

На суде мужчина заявил, что не знает значения наклейки и понятия не имеет, как она оказалась на авто. Суд счел это попыткой уйти от ответственности и оштрафовал Лидуня на две тысячи рублей с конфискацией наклейки.

Цинь Лидунь изучал русский язык в Китае, впервые приехал в Россию в 2012 году. Сначала стажировался во Владивостоке, затем перебрался в Кострому, где устроился преподавателем в Костромской государственный университет.

Читайте также: «Россиянку оштрафовали из-за снимков, сделанных в Индии 10 лет назад».

*признан в РФ террористической организацией и запрещен.