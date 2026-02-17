Преподавателя из Китая оштрафовали за наклейку «РДК*» на авто

В Костроме оштрафовали преподавателя из Китая за наклейку с символикой РДК* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В начале февраля Димитровский районный суд рассмотрел дело Цинь Лидуня. Сотрудники полиции остановили его на дороге и обнаружили на машине наклейку с эмблемой РДК*. Преподавателя обвинили по статье о демонстрации экстремистской символики.
На суде мужчина заявил, что не знает значения наклейки и понятия не имеет, как она оказалась на авто. Суд счел это попыткой уйти от ответственности и оштрафовал Лидуня на две тысячи рублей с конфискацией наклейки.
Цинь Лидунь изучал русский язык в Китае, впервые приехал в Россию в 2012 году. Сначала стажировался во Владивостоке, затем перебрался в Кострому, где устроился преподавателем в Костромской государственный университет.
*признан в РФ террористической организацией и запрещен.