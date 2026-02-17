Николай Патрушев рассказал, какой военно-морской флот необходим России

России требуется сбалансированный флот, способный решать все насущные задачи и отвечать требованиям времени, прежде всего технологическим. Об этом помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru, приуроченном ко Дню защитника Отечества.
«Мы живем в эпоху, когда военно-морское дело кардинально меняется. Совсем недавно в состав флота вошли безэкипажные катера, но в недалеком будущем ведущие флоты мира массово пополнятся безэкипажными кораблями, как минимум класса “корвет”», — отметил Патрушев.
По словам помощника президента, в обозримом будущем будут внедрены еще десятки новейших технологий, которые полностью изменят облик войны на море.
«В этой ситуации нам нужно сделать ставку на создание высокотехнологичного флота. Именно поэтому один из приоритетов, которые мы закладываем в упомянутые документы, — это технологическое лидерство», — добавил Патрушев.
