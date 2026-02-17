Фигуристка Аделия Петросян выступит с короткой программой на ОИ 17 февраля

В 20:45 по московскому времени фигуристки со всего мира представят короткую программу. Аделия Петросян выйдет на старт под вторым номером. Откроет соревнования белорусская спортсменка Виктория Сафонова. Права на показ Олимпиады в 2026 году выкупил стриминговый сервис Okko.