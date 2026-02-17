Фигуристка Аделия Петросян выступит с короткой программой на ОИ 17 февраля

Фигуристка из России Аделия Петросян во вторник, 17 февраля, выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом свидетельствует расписание, опубликованное на сайте соревнований.
В 20:45 по московскому времени фигуристки со всего мира представят короткую программу. Аделия Петросян выйдет на старт под вторым номером. Откроет соревнования белорусская спортсменка Виктория Сафонова. Права на показ Олимпиады в 2026 году выкупил стриминговый сервис Okko.
14 февраля фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программ 23-летний фигурист набрал 271,21 балла.
Позже спортсмен заявил, что считает «не совсем правильным» ситуацию, в которой судьи на международных соревнованиях оценивают не только конкретное выступление, но и все предыдущие.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что организаторы Олимпиады в Италии «изуродовали» участие российского фигуриста Петра Гуменника в соревнованиях, вынудив его поменять музыку для короткой программы.