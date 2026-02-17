Патрушев сообщил о позитивных переменах в отечественном судостроении

По его словам, пока в отрасли наблюдается значительный дефицит специалистов со средним профессиональным и высшим образованием. «Но в то же время растет число поступающих в морские технические вузы и колледжи. Кадровый состав отрасли молодеет. Заводы постепенно преображаются, во многие цеха уже приятно заходить, люди туда идут работать охотно, их труд ценится», — отметил помощник главы государства.