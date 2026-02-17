Патрушев сообщил о позитивных переменах в отечественном судостроении

Если Россия хочет оставаться великой морской державой, то профессия корабела должна быть окружена почетом и уважением, не говоря уже о материальной стороне дела. Такое мнение в эксклюзивном интервью aif.ru, приуроченном ко Дню защитника Отечества, высказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Наш приоритет — сделать судостроение и смежные отрасли сферой, привлекательной для специалистов как в финансовом, так и в карьерном, профессиональном и даже бытовом плане», — подчеркнул Патрушев.
По его словам, пока в отрасли наблюдается значительный дефицит специалистов со средним профессиональным и высшим образованием. «Но в то же время растет число поступающих в морские технические вузы и колледжи. Кадровый состав отрасли молодеет. Заводы постепенно преображаются, во многие цеха уже приятно заходить, люди туда идут работать охотно, их труд ценится», — отметил помощник главы государства.
