Экспорт через Балтику «парализован»: что стало причиной

Так, капитан Большого порта Санкт-Петербурга дал распоряжение судам без ледового усиления при достижении толщины льда 15−30 см двигаться исключительно по индивидуальной ледовой проводке. А с четверга, 19 февраля, суда без ледового усиления не будут допускаться к плаванию при толщине льда 15−30 см. Суда класса Ice1 и Ice2 смогут заходить в порт только при наличии ледокольной проводки. Такие же ограничения введены порту Усть-Луга.