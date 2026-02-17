Экспорт через Балтику «парализован»: что стало причиной

Экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой остановки из-за льдов в Финском заливе и обязательного водолазного осмотра судов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний и отраслевых ассоциаций.
«Сложная ледовая обстановка в Финском заливе… парализовала экспорт через Балтику», — отмечается в публикации.
Минтранс РФ сообщил изданию, что ледовые условия на Балтике превысили ожидаемые по толщине льда. Согласно прогнозам, к марту этого года толщина льда превысит 0,3−0,4 м. Это приводит к тому, что капитаны портов последовательно ограничивают проход судов через льды.
Так, капитан Большого порта Санкт-Петербурга дал распоряжение судам без ледового усиления при достижении толщины льда 15−30 см двигаться исключительно по индивидуальной ледовой проводке. А с четверга, 19 февраля, суда без ледового усиления не будут допускаться к плаванию при толщине льда 15−30 см. Суда класса Ice1 и Ice2 смогут заходить в порт только при наличии ледокольной проводки. Такие же ограничения введены порту Усть-Луга.
На ситуацию влияет и обязательный водолазный осмотр судна. Для него не везде есть инфраструктура, а сама процедура осложняется из-за мороза.
Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что в этом году Финский залив может покрыться льдом сильнее, как не было уже десять лет. Уже в начале февраля ледяной покров превысил показатели за аналогичный период прошлого десятилетия. Лед зафиксирован вдоль всего финского побережья вплоть до Архипелагового моря на западе страны.