Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев

ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности — Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.