Детское здравоохранение в Башкирии признано одним из лучших в России

В Москве завершился Конгресс педиатров России. На главном ежегодном событии для детских врачей страны специалисты не только обсуждают лечение сложных случаев и делятся опытом, но и выявляют лучших.
«Республиканская детская клиническая больница Уфы признана лучшей педиатрической клиникой 2025 года в России. Это звание присуждают не за красивый фасад, а за реальные результаты: методы лечения, которые спасают детей, современную диагностику и уровень подготовки врачей. За этими наградами стоит ежедневная работа сотен людей: врачей, медсестер, младшего персонала. РДКБ — это не просто здание. Это тысячи спасенных детей», — написал премьер-министр правительства Башкирии Андрея Назаров.
Также награду получила заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Саубанова — благодарность Совета Федерации за большой вклад в развитие детского здравоохранения и реализацию государственной политики в интересах детей.
Ранее «Башинформ» сообщал о строительстве в Башкирии социальных объектов. В 2026 году в регионе в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) будут строить и проектировать 58 больниц, поликлиник и школ.