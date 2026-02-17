Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детское здравоохранение в Башкирии признано одним из лучших в России

Награду получила Республиканская детская клиническая больница.

Источник: Башинформ

В Москве завершился Конгресс педиатров России. На главном ежегодном событии для детских врачей страны специалисты не только обсуждают лечение сложных случаев и делятся опытом, но и выявляют лучших.

«Республиканская детская клиническая больница Уфы признана лучшей педиатрической клиникой 2025 года в России. Это звание присуждают не за красивый фасад, а за реальные результаты: методы лечения, которые спасают детей, современную диагностику и уровень подготовки врачей. За этими наградами стоит ежедневная работа сотен людей: врачей, медсестер, младшего персонала. РДКБ — это не просто здание. Это тысячи спасенных детей», — написал премьер-министр правительства Башкирии Андрея Назаров.

Также награду получила заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Саубанова — благодарность Совета Федерации за большой вклад в развитие детского здравоохранения и реализацию государственной политики в интересах детей.

Ранее «Башинформ» сообщал о строительстве в Башкирии социальных объектов. В 2026 году в регионе в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) будут строить и проектировать 58 больниц, поликлиник и школ.