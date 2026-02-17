Детское здравоохранение в Башкирии признано одним из лучших в России

«Республиканская детская клиническая больница Уфы признана лучшей педиатрической клиникой 2025 года в России. Это звание присуждают не за красивый фасад, а за реальные результаты: методы лечения, которые спасают детей, современную диагностику и уровень подготовки врачей. За этими наградами стоит ежедневная работа сотен людей: врачей, медсестер, младшего персонала. РДКБ — это не просто здание. Это тысячи спасенных детей», — написал премьер-министр правительства Башкирии Андрея Назаров.