Психиатрическая бригада скорой помощи отреагировала на ДТП во Владивостоке

14 февраля 2026 года бригада в составе врача и двух фельдшеров возвращалась с вызова. В районе остановки «Школа милиции» спецтранспорт обогнал спортивный автомобиль и врезался в другую машину.
Бригада приняла решение оказать первую помощь пострадавшим. В салоне разбившегося автомобиля оказались 25-летний водитель, при столкновении ударившийся носом, и 23-летний пассажир, ударившийся головой. Углублённые обследования для постановки уточнённых диагнозов и назначения соответствующего лечения надлежало провести в условиях стационара.
Психиатрическая бригада вызвала коллег — фельдшеров подстанции «Центральная», так как пациентов следовало госпитализировать в разные больницы. Одна бригада повезла пассажира в городскую клиническую больницу № 2 в отделение нейрохирургии с предполагаемым сотрясением мозга. Вторая бригада доставила водителя с открытым переломом носа во Владивостокскую клиническую больницу № 1.
Служба скорой медицинской помощи Владивостока настоятельно просит водителей уважительно относиться к остальным участникам дорожного движения и не устраивать гонки на дорогах общего пользования (такие манёвры могут повлечь и уголовную ответственность).