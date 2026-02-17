Ричмонд
В Омске выписали 412 штрафов за курение в неположенных местах

Нарушителей ловили в подъездах, больницах и самолетах.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Омске составили 412 протоколов за нарушение антитабачного закона. По области число штрафов достигло 1187.

Согласно данным полиции, чаще всего курильщиков фиксировали на территориях медицинских учреждений, в подъездах, самолетах, гостиницах и общежитиях. Двенадцать протоколов составили за курение на детских площадках и во дворах. Штраф за нарушение составляет от 500 до 3000 рублей. Места, где табак запрещен, прописаны в законодательстве.

Ежегодно в регионе рак легких диагностируют у тысячи жителей. За десять лет заболеваемость выросла на 10 процентов. Среди заболевших 80 процентов составляют мужчины со стажем курения более 20 лет.

