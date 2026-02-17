В Омске выписали 412 штрафов за курение в неположенных местах

Согласно данным полиции, чаще всего курильщиков фиксировали на территориях медицинских учреждений, в подъездах, самолетах, гостиницах и общежитиях. Двенадцать протоколов составили за курение на детских площадках и во дворах. Штраф за нарушение составляет от 500 до 3000 рублей. Места, где табак запрещен, прописаны в законодательстве.