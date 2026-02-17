В Омске выписали 412 штрафов за курение в неположенных местах

В 2025 году в Омске составили 412 протоколов за нарушение антитабачного закона. По области число штрафов достигло 1187.
Согласно данным полиции, чаще всего курильщиков фиксировали на территориях медицинских учреждений, в подъездах, самолетах, гостиницах и общежитиях. Двенадцать протоколов составили за курение на детских площадках и во дворах. Штраф за нарушение составляет от 500 до 3000 рублей. Места, где табак запрещен, прописаны в законодательстве.
Ежегодно в регионе рак легких диагностируют у тысячи жителей. За десять лет заболеваемость выросла на 10 процентов. Среди заболевших 80 процентов составляют мужчины со стажем курения более 20 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омской области назначили главврачей двух районных больниц.
Прокуратура отсудила у омской стоматологии более 2,4 млн за кривые импланты.