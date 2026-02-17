Ричмонд
В Эстонии завели уголовное дело после попытки ввоза матрешек из РФ

ВИЛЬНЮС, 17 февраля. /ТАСС/. Эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который пытался провезти через российско-эстонскую границу 170 матрешек. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на пресс-службу Налогово-таможенного департамента балтийской республики..

Источник: AP 2024

По данным ведомства, 39-летний гражданин по прибытии на КПП «Лухамаа» из России заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. При таможенном досмотре у него были обнаружены матрешки. Поскольку в отношении лица ранее уже возбудили уголовное дело в связи с нарушением санкционного режима, новый факт как дополнительный эпизод добавлен к начатому уголовному производству.

При этом портал не уточняет, под санкции какого именно государства или объединения подпадают обнаруженные матрешки и когда ограничения были введены.

Ранее эстонские пограничники отказали во въезде в страну гражданину Израиля, который пытался пересечь российско-эстонскую границу с самоваром.