В Эстонии завели уголовное дело после попытки ввоза матрешек из РФ

По данным ведомства, 39-летний гражданин по прибытии на КПП «Лухамаа» из России заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. При таможенном досмотре у него были обнаружены матрешки. Поскольку в отношении лица ранее уже возбудили уголовное дело в связи с нарушением санкционного режима, новый факт как дополнительный эпизод добавлен к начатому уголовному производству.