Ученый Досс показал новые снимки изменений в комете-НЛО 3I/ATLAS

Американский астроном Дрю Досс показал самые свежие снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, которые сделал телескоп Хаббл.
По его словам, обработал фотографии Тони Скармато в рамках проекта 3I/ATLAS.
«Похоже, что внутренняя кома становится все более асимметричной. Обратите внимание, что он называет пылевой хвост антихвостом, но несколько недель назад было подтверждено, что это именно пылевой хвост, движущийся под углом отрицательной скорости», — подчеркнул ученый.
Он добавил, что в ближайшие дни будут опубликованы новые детали о межзвёздном госте.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера. 22 января наша планета прошла между 3I/ATLAS и Солнцем.
