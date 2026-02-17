Стоматолог Степка назвала причины неприятного запаха изо рта по утрам

С неприятным запахом изо рта по утрам сталкиваются люди с изжогой, сахарным диабетом, заболеваниями печени и почек, кариесом и пародонтитом. Другими причинами этой проблемы Степка назвала использование зубных протезов и брекетов, употребление накануне лука, кофе, алкоголя и чеснока.