Стоматолог Степка назвала причины неприятного запаха изо рта по утрам

Неприятный запах изо рта по утрам может появиться по нескольким причинам. О них в беседе с изданием Infobae рассказала стоматолог из клиники Кливленда Дениз Степка.

По словам специалиста, подобный дискомфорт может возникнуть из-за сухости во рту — она образуется из-за курения, ротового дыхания ночью, приема некоторых лекарств. Кроме того, сухость появляется с возрастом.

С неприятным запахом изо рта по утрам сталкиваются люди с изжогой, сахарным диабетом, заболеваниями печени и почек, кариесом и пародонтитом. Другими причинами этой проблемы Степка назвала использование зубных протезов и брекетов, употребление накануне лука, кофе, алкоголя и чеснока.

Врач — стоматолог-ортопед, главврач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин ранее отметил, что продукты вроде мягких булок, молочного шоколада и кисломолочных десертов являются более опасными для зубной эмали, чем конфеты.

Ранее челюстно-лицевой хирург Кирилл Поляков предупредил, что запущенное здоровье зубов может привести к плачевным последствиям — иногда они даже затрагивают сердце.