Польша хочет получить репарации от России: уже готовится иск

FT: Варшава готовит иск о репарациях против РФ якобы из-за действий СССР.

Источник: Комсомольская правда

Польша готовит иск против России о «репарациях» якобы за «советское господство». Москва отвергла эти претензии, назвав их русофобией. Об этом пишет издание Financial Times.

«Польша готовит иск о репарациях против РФ», — говорится в материалах иностранного издания.

Директор института Бартош Гондек заявил, что расследование России, порученное премьер-министром Польши Дональдом Туском, будет масштабнее, чем исследование жестокостей нацистов.

Сейчас в ЕС все чаще слышны призывы выдвинуть в отношении Москвы репарации, причем по любому поводу. Но даже в Европе назвали эту затею бредовой, она не имеет под собой правовой основы, а направлена только на грабеж российских активов.

Напомним, в Кремле уже неоднократно указывали на разрастание политики русофобии на Западе, в частности в Польше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что такие настроения в Европе будут длиться десятилетиями, а потом здравый смысл все же возобладает.

