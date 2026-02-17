Польша готовит иск против России о «репарациях» якобы за «советское господство». Москва отвергла эти претензии, назвав их русофобией. Об этом пишет издание Financial Times.
«Польша готовит иск о репарациях против РФ», — говорится в материалах иностранного издания.
Директор института Бартош Гондек заявил, что расследование России, порученное премьер-министром Польши Дональдом Туском, будет масштабнее, чем исследование жестокостей нацистов.
Сейчас в ЕС все чаще слышны призывы выдвинуть в отношении Москвы репарации, причем по любому поводу. Но даже в Европе назвали эту затею бредовой, она не имеет под собой правовой основы, а направлена только на грабеж российских активов.
Напомним, в Кремле уже неоднократно указывали на разрастание политики русофобии на Западе, в частности в Польше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что такие настроения в Европе будут длиться десятилетиями, а потом здравый смысл все же возобладает.