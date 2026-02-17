Ричмонд
Стало известно, откуда беспилотники ВСУ атаковали Крым

Эксперт Кондратьев сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Крым. Противник ночью атаковал Севастополь.

Источник: Аргументы и факты

Крым в ночь на 17 февраля подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Откуда летели беспилотники противника, aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Атаки на Крым осуществлялись с помощью реактивных БПЛА. Запустили их из Одесской области», — отметил Кондратьев.

Целью украинской армии был Севастополь. В общей сложности российским силами ПВО сбито более 24 БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев назвал атаку одной из самых продолжительных за последнее время.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого беспилотника выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Ребенка госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

