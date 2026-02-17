Более 260 территорий в Новосибирске подвержены подтоплению

В Новосибирске начали готовится к паводку. В частности, определили 261 территорию, которая подвержена подтоплению. Из них 181 насчитывается на придомовых территориях, 40 — в частном секторе, еще 40 — на улично-дорожной сети. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.