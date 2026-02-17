Более 260 территорий в Новосибирске подвержены подтоплению

В Новосибирске начали готовится к паводку. В частности, определили 261 территорию, которая подвержена подтоплению. Из них 181 насчитывается на придомовых территориях, 40 — в частном секторе, еще 40 — на улично-дорожной сети. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Сейчас проект постановления, в котором определили план мероприятий по пропуску талых вод, находится на утверждении мэра Максима Кудрявцева.
— В этом году выпало беспрецедентное количество снега. Чтобы избежать негативных последствий весеннего таяния, мы должны провести большую предварительную работу, — отметил глава города.
В частности, необходимо максимально вывезти снег с тех участков, где возможно подтопление. К слову, с улично-дорожной сети уже вывезли свыше 2,2 млн кубометров снега. Также в городе продолжают очищать крыши, а в марте планируют начать промывать колодцы ливневой канализации на внутридомовых территориях.