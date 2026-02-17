Демографический кризис: число школьников в Молдове сократилось почти вдвое за 4 года

По прогнозам, к 2035 году число школьников может сократиться еще на 20%.При этом министр образования Дан Перчун на парламентских слушаниях заявил, что до 2040 года количество школьников может снизиться на все 30%.
«Мы говорим о числе детей, которые еще не родились или не появились на свет раньше из-за низкой рождаемости. Мы прилагаем все усилия для улучшения уровня жизни, надеемся очень на возвращение диаспоры — это чрезвычайный ресурс. Надеемся на рост рождаемости на фоне улучшения уровня жизни и приближению к вступлению в ЕС», — отметил Перчун.
Как уточнили в министерстве, раньше были классы по 27−30 детей, но сейчас количество учеников заметно сократилось, поскольку миграция остается высокой.
Согласно статистическим данным, на национальном уровне с 2001 по 2025 год общее число учеников начального и гимназического образования сократилось на 47% — с 631 тысячи до 335 тысяч. Самая тяжелая ситуация наблюдается в сельской местности, где за последние четыре года число школьников уменьшилось на 61%.
В Министерстве образования признали, что школы должны быть в каждом населенном пункте и стараются их поддерживать, но невозможно содержать учебное заведение, если в нем меньше десяти учеников.
Новый Кодекс об образовании предусматривает реорганизацию более 70 школ. Эти меры коснутся около 2700 учеников, из которых свыше 1300 будут переведены в другие учебные учреждения.
По официальным данным, в Молдове насчитывается 91 школа, где обучается менее 50 учеников, и 247 учреждений, в которых число учащихся не превышает 90 человек.