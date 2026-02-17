Изменения в статусе земли не повлияли на работу отеля «Мечта»

В преддверии праздников 14 и 23 февраля «Мечта» готова предоставить омичам и гостям региона свободные номера для отдыха. В отеле отмечают, что площадка ориентирована как на семейных посетителей, так и на тех, кто ищет уединения на природе; для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки и экскурсии по окрестностям. Также в отеле добавили, что здания оснащены современными системами безопасности, проводится регулярная уборка и дезинфекция, а для гостей доступны парковка, трансфер и круглосуточная поддержка по вопросам размещения.