Изменения в статусе земли не повлияли на работу отеля «Мечта»

Отель «Мечта» в Чернолучье продолжает работать в обычном режиме, изменения в правовом статусе земли на обслуживании гостей не отразились. Как сообщили в отеле, все основные сервисы доступны: крытый и термальный бассейн, ресторан, коттеджи и бунгало.

Источник: Om1 Омск

«Отель продолжает функционировать в полном объеме, и мы гарантируем высокий уровень обслуживания и комфорт для наших гостей, — рассказала администратор отеля. — Мы с уверенностью смотрим в будущее и продолжаем улучшать инфраструктуру, чтобы обеспечить нашим посетителям качественные условия для отдыха».

На сегодняшний день отель арендует земельные участки, на которых расположен. В начале 2026 года на территории ведется обновление инфраструктуры и внедряются дополнительные стандарты безопасности и комфорта.

В преддверии праздников 14 и 23 февраля «Мечта» готова предоставить омичам и гостям региона свободные номера для отдыха. В отеле отмечают, что площадка ориентирована как на семейных посетителей, так и на тех, кто ищет уединения на природе; для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки и экскурсии по окрестностям. Также в отеле добавили, что здания оснащены современными системами безопасности, проводится регулярная уборка и дезинфекция, а для гостей доступны парковка, трансфер и круглосуточная поддержка по вопросам размещения.