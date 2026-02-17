Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за метели перекрыли трассу Аксеново — Аксаково — Белебей

На участке дороги в Белебеевском районе временно остановили движение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии временно закрыли проезд по участку дороги Аксеново — Аксаково — Белебей. Как сообщает МЧС республики, причиной является резкое ухудшение погоды. На трассе бушует ветер, метет поземка, видимость почти нулевая.

Как сообщили в МЧС республики, ограничения ввели с 10:50 17 февраля на отрезке от нулевого до 39-го километра. Движение запрещено для всех видов транспорта. Ориентировочно проезд откроют к 14:00, но все зависит от того, как долго продержится непогода.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.