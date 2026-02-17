В Башкирии из-за метели перекрыли трассу Аксеново — Аксаково — Белебей

В Башкирии временно закрыли проезд по участку дороги Аксеново — Аксаково — Белебей. Как сообщает МЧС республики, причиной является резкое ухудшение погоды. На трассе бушует ветер, метет поземка, видимость почти нулевая.
Как сообщили в МЧС республики, ограничения ввели с 10:50 17 февраля на отрезке от нулевого до 39-го километра. Движение запрещено для всех видов транспорта. Ориентировочно проезд откроют к 14:00, но все зависит от того, как долго продержится непогода.
