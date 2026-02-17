Khao Phuket: В Таиланде шесть россиян пострадали при падении лифта

Шесть россиян пострадали в результате падения лифта в одном из отелей на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает портал Khao Phuket.
По данным источника, среди пострадавших есть восьмилетний ребенок и 16-летний подросток.
Инцидент произошел 16 февраля в отеле, расположенном около пляжа Ката. Всех пострадавших доставили в больницу с травмами.
Правоохранители начали расследование причин произошедшего, передает ТАСС.
Лифт упал с девятого этажа в доме в Жуковском 8 февраля. Мужчина, который в этот момент находился внутри, выжил, но получил серьезные травмы. Прокуратура подключилась к ходу расследования происшествия.
В январе женщину придавило лифтом на складе в подмосковной Электростали. По информации СМИ, инцидент произошел, когда сотрудница клининговой компании убирала территорию. Женщина залезла под устройство, которое тут же опустилось на нее.
Интернет полон советов о том, как спасти жизнь при падении кабины лифта, однако большинство из них оказываются бесполезными или опасными. Как обезопасить себя в подобной ситуации, рассказал председатель высшего совета «Россоюзспаса» Алексей Дударев.