Khao Phuket: В Таиланде шесть россиян пострадали при падении лифта

Шесть россиян пострадали в результате падения лифта в одном из отелей на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает портал Khao Phuket.

По данным источника, среди пострадавших есть восьмилетний ребенок и 16-летний подросток.

Инцидент произошел 16 февраля в отеле, расположенном около пляжа Ката. Всех пострадавших доставили в больницу с травмами.

Правоохранители начали расследование причин произошедшего, передает ТАСС.

Лифт упал с девятого этажа в доме в Жуковском 8 февраля. Мужчина, который в этот момент находился внутри, выжил, но получил серьезные травмы. Прокуратура подключилась к ходу расследования происшествия.

В январе женщину придавило лифтом на складе в подмосковной Электростали. По информации СМИ, инцидент произошел, когда сотрудница клининговой компании убирала территорию. Женщина залезла под устройство, которое тут же опустилось на нее.

Интернет полон советов о том, как спасти жизнь при падении кабины лифта, однако большинство из них оказываются бесполезными или опасными. Как обезопасить себя в подобной ситуации, рассказал председатель высшего совета «Россоюзспаса» Алексей Дударев.