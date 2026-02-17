Убийца стюардессы из Петербурга облил её тело зелёнкой и побрил налысо

По версии следствия, бывший возлюбленный девушки, известный как гражданин М., намеренно выслеживал свою жертву в Дубае, куда она прибыла для прохождения собеседования в международную авиакомпанию. Черненко отметил, что обвиняемый несколько дней вел наблюдение за отелем и дважды предпринимал попытки незаконно проникнуть в номер девушки. 18 декабря 2025 года он совершил нападение, нанеся пострадавшей не менее 15 ножевых ранений. Однако на этом злоумышленник не остановился: используя заранее подготовленные ножницы, он состриг волосы убитой, а затем облил её тело зеленкой.
Представитель Следственного комитета подчеркнул, что у правоохранительных органов есть все основания считать это убийство заранее подготовленным. Одной из возможных причин конфликта могла стать финансовая претензия: во время обыска была найдена расписка, согласно которой погибшая якобы задолжала своему преследователю 500 тысяч рублей.
Напомним, что подозреваемый в убийстве молодой женщины в дубайском отеле был задержан. По данным следствия, в середине декабря он нанес бывшей сожительнице множественные ножевые ранения, от которых та скончалась. После этого мужчина, как утверждают правоохранители, вылетел в Россию, где и был обнаружен. Как оказалось, мотивом преступления стала ревность.
