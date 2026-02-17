Убийца стюардессы из Петербурга облил её тело зелёнкой и побрил налысо

По версии следствия, бывший возлюбленный девушки, известный как гражданин М., намеренно выслеживал свою жертву в Дубае, куда она прибыла для прохождения собеседования в международную авиакомпанию. Черненко отметил, что обвиняемый несколько дней вел наблюдение за отелем и дважды предпринимал попытки незаконно проникнуть в номер девушки. 18 декабря 2025 года он совершил нападение, нанеся пострадавшей не менее 15 ножевых ранений. Однако на этом злоумышленник не остановился: используя заранее подготовленные ножницы, он состриг волосы убитой, а затем облил её тело зеленкой.