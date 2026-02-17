«Иди к чёрту!», орден за истерику и пьяный тренер: Олимпиада-2026 в Италии тонет в скандалах

Тарасова рвёт и мечет: Гуменника «кинули» судьи.
Российский фигурист Пётр Гуменник после не столь удачной короткой программы вышел на произвольную с мощной заявкой, понимая, что нужно идти ва-банк.
На олимпийском льду он выступил под музыку из фильма «Онегин» и исполнил пять четверных прыжков. В его программе были: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенция четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были четвёртого уровня. Однако вместо заслуженных зелёных квадратиков на экране горели жёлтые — судьи усомнились в чистоте исполнения.
В итоге за произвольную программу он набрал 184,49 балла, а по сумме двух программ — 271,21.
Реакция экспертов не заставила себя ждать. Все как один уверены в одном — российского фигуриста засудили. Татьяна Тарасова в прямом эфире возмутилась: «Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать».
Тренер Александр Жулин отметил в интервью «Чемпионату»: «Пётр очень недополучил вторую оценку. Был шанс попасть в тройку, если бы поставили правильные оценки». Его коллега Алексей Мишин согласился: «Гуменник блестяще выступил, прокат жизни показал Петя. Я согласен, что у него были заниженные оценки от судей».
Кроме того, итальянский фигурист Николай Мемола заявил, что при объективном судействе Гуменник завоевал бы медаль.
Худший прокат: украинец нашел крайнего в России.
Украинский фигурист Кирилл Марсак пожаловался, что психологическое давление повлияло на его выступление в произвольной программе.
Он катался сразу после россиянина Петра Гуменника, выступавшего в нейтральном статусе. «Это был худший прокат в сезоне. Очень грустно. На этой неделе было очень много плохих новостей с Гераскевичем, с его отстранением и лишением аккредитации. На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся друг за другом с этим нейтральным спортсменом. Это было тяжело». Украинец даже пытался обвинить россиянина и его поклонников в организации травли.
Марсак давал резкие комментарии ещё до старта Олимпиады. Его возмущал даже тот факт, что россиян допустили в нейтральном статусе.
Болельщики заметили явно хамский тон украинца по отношению к Петру Гуменнику, практически идеально выполнившему свою программу, причём в условиях настоящего прессинга и без жалоб, и сделали вывод, что Марсак просто-напросто завидует россиянину и ищет виноватых в своём провале. Татьяна Тарасова с усмешкой отметила, что «у Кирилла идеально отработана техника падений». Российские фанаты фигурного катания язвят, что «без участия Петра Марсак занял бы не 19-е, а 18-е место». А сам Гуменник вежливо поаплодировал после выступления украинского скандалиста.
Исключён, но прощён: Гераскевич получил орден и успокоился.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в итоге не смог принять участие в Олимпиаде. Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил его от соревнований из‑за шлема с фотографиями погибших в ВСУ спортсменов. Чиновники посчитали это политической акцией.
МОК сначала лишил Гераскевича аккредиатции, позволяющей находиться на территории Олимпийской деревни и спортивных объектах. Украинец обиделся, стал указывать на американского фигуриста Максима Наумова, показавшего фото своих родителей, погибших год назад в авиакатастрофе, и по традиции принялся разыскивать «русский след», высматривая болельщиков с российской символикой. Ему не понравилось даже то, что итальянский сноубордист Роланд Фишналлер нанёс на свой шлем флаг России — триколор был изображён среди других флагов стран — хозяек Олимпиад, на которых выступал Фишналлер.
МОК всё ж вернул Гераскевичу аккредитацию, за него поручилась лично Кирсти Ковентри. Правда, скелетонист-скандалист всё же не сможет соревноваться. Но его, видимо, это не сильно беспокоит, ведь он уже добился своего — из-за провокационных выходок его фамилия не сходит с заголовков, а число поклонников из заукраинцев растёт. Гераскевич даже получил орден Свободы.
Тренер-словенец напился и опозорил сборную Финляндии.
Главный тренер финской команды по прыжкам на лыжах с трамплина, словенский специалист Игорь Медвед, оказался в центре скандала из‑за проблем с алкоголем. После победы сборной Словении в смешанных командных соревнованиях Медвед «загулял».
«После соревнований меня пригласили на празднование золотой медали Словении. Я ничего не ел, и алкоголь сделал своё дело», — признаётся тренер.
Медвед сразу же принёс свои извинения спортсменам, тренерскому штабу, персоналу, Олимпийскому комитету, Федерации лыжного спорта и болельщикам. Он подчеркнул, что гордится командой и работой, проделанной за последние два года, и хочет минимизировать ущерб, нанесённый своим поступком.
Канадец послал шведа: мат в эфире олимпийского финала.
Матч сборных Канады и Швеции по кёрлингу обернулся скандалом. Шведы заявили, что канадец Марк Кеннеди дважды повторно касался камня после отпускания рукоятки, что запрещено правилами. Судьи не увидели нарушений, что привело к напряжённости и нецензурной перебранке прямо во время соревнований.
«После игры я покажу вам видео», — настаивал Оскар Эрикссон. На что Марк Кеннеди послал соперника в прямом эфире: «Я ни разу этого не делал. Можешь идти к чёрту!».
В итоге сборная Канады победила со счётом 8:6, а шведы вновь проиграли.
Немцы в шоке: на Олимпиаде торгуют нацистским наследием.
Онлайн‑магазин Олимпийских игр в Италии выставил на продажу футболку с символикой Олимпиады‑1936, которая проходила в нацистской Германии.
Немецкие СМИ массово раскритиковали товар, а организаторы попытались оправдаться тем, что это «историческое наследие». После масштабной критики футболка на сайте помечена как «распродана».
Нарушили, но выиграли: скандал вокруг норвежцев и рекорд Клебо.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам оказалась в центре скандала перед эстафетой. Техник команды тестировал инвентарь на закрытой трассе, что возмутило соперников из Финляндии, ведь этого нельзя делать.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) после череды возмущений лишила техника аккредитации, а команда потеряла один пропуск на трассу до завершения командного спринта. Наказание, конечно, можно назвать условным.
На результаты эстафеты это никак не повлияло. Лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо по итогам этой гонки стал уже девятикратным олимпийским чемпионом. Это сделало его самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.
Шипулин отказался отдавать золото: медали Сочи-2014 отдали немцам.
На Олимпиаде в Италии прошла церемония награждения чемпионов и призёров эстафеты Игр‑2014 в Сочи и участников Игр‑2010 в Ванкувере.
Перераспределение мест произошло из‑за дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова. Таким образом, золото Сочи перешло команде Германии, серебро — Австрии, а бронза — Норвегии.
Награду высшей пробы Игр-2010 получил французский биатлонист Мартен Фуркад, серебро и бронзу — словак Павол Гурайт и австриец Кристоф Зуманн.
Ранее Устюгов проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS), лишившись золота и бронзы Игр-2010, а также золота Сочи-2014.
При этом Антон Шипулин отказался возвращать золотую медаль, завоёванную им в эстафете.