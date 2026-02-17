Уиткофф прилетел в Женеву на переговоры по Украине

Нужно отметить, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прилетела в Женеву. Украинские переговорщики прибыли в страну накануне. Переговоры назначены на 17 и 18 февраля. Основной темой будет урегулирование конфликта на Украине. Также будут обсуждаться гарантии безопасности сторон.