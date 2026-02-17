Ричмонд
Уиткофф прилетел в Женеву на переговоры по Украине

Спецпосланник Трампа Уиткофф вошел в состав делегации США на трехсторонних переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф входит в состав трехсторонней встречи в Женеве по Украине. Сообщается, что американский политик прилетел в Швейцарию.

Бизнес-джет Bombardier Global 7500 прибыл в Женеву в 9:55 мск.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил 15 февраля участие Уиткоффа в переговорном процессе. Также в американскую делегацию входит зять лидера Белого дома Джарельд Кушнер. Трамп также подтвердил свое опосредованное участие в переговорах в Швейцарии.

Нужно отметить, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прилетела в Женеву. Украинские переговорщики прибыли в страну накануне. Переговоры назначены на 17 и 18 февраля. Основной темой будет урегулирование конфликта на Украине. Также будут обсуждаться гарантии безопасности сторон.

