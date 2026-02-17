Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области запустили программу поддержки молочных производителей из-за падения цен

Донской минсельхоз ввел субсидии для фермеров и владельцев ЛПХ.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские власти запустили программу поддержки молочных производителей из-за резкого падения цен на сырое молоко. Донской министр сельского хозяйства Анна Касьяненко объяснила, что переработчики молока столкнулись с ростом затрат, а люди стали меньше покупать готовую молочку. В итоге цены на сырье упали, и под удар попали фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Чтобы они не разорились и не начали резать коров, в донском минсельхозе ввели субсидию. Деньги будут платить за каждый килограмм молока, которое фермер продал переработчикам. Главные условия: поголовье должно сохраниться, а всю реализацию нужно подтверждать электронными документами. Для владельцев ЛПХ есть дополнительное требование: вести хозяйство не меньше года и иметь официальный налоговый статус.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!