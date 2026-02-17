В Ростовской области запустили программу поддержки молочных производителей из-за падения цен

Чтобы они не разорились и не начали резать коров, в донском минсельхозе ввели субсидию. Деньги будут платить за каждый килограмм молока, которое фермер продал переработчикам. Главные условия: поголовье должно сохраниться, а всю реализацию нужно подтверждать электронными документами. Для владельцев ЛПХ есть дополнительное требование: вести хозяйство не меньше года и иметь официальный налоговый статус.