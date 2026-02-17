В Омске в феврале резко упали цены на популярные продукты

По данным ресурса «Ай мониторинг» на 9 февраля 2026 года, отмечены заметные изменения в ценах на продукты первой необходимости.
Так, например, по сравнению с январём на 20% выросла стоимость свежей белокочанной капусты. Килограмм теперь обходится в среднем в 38,98 рубля. Морковь выросла в цене до 36,75 рубля, рост цен на неё в сравнении с январём составил 11,4%. Также до 37,59 рублей за килограмм подорожал картофель (+7,7%).
Зафиксирован рост цен на яблоки (+4,9%), баранину (+5,3%), репчатый лук (+4,1%), маргарин (+3,9%), чай чёрный (+2,6%), яйца (+2%), а также на говядину (+1,4%), рыбу (1,2%), творог (1,3%) и сыры (+0,4%).
Вместе с тем статистики фиксируют снижение цен на колбасу варёную 1 сорта и полукопчёную, эти продукты подешевели на 4,2% и 2,8% соответственно по сравнению с январём. Также стало дешевле сливочное масло (-2,3%), сметана (-1,6%), молоко (-1%), свинина (-1%), куры (-0,8%) и ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-0,4%).
В сравнении с другими регионами в Омске остаются одни из самых низких цен на популярные продукты питания. Однако в то же время стоимость некоторых товаров, таких как картофель и морковь, остаются ниже среднероссийских показателей.