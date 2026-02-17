В Омске в феврале резко упали цены на популярные продукты

Так, например, по сравнению с январём на 20% выросла стоимость свежей белокочанной капусты. Килограмм теперь обходится в среднем в 38,98 рубля. Морковь выросла в цене до 36,75 рубля, рост цен на неё в сравнении с январём составил 11,4%. Также до 37,59 рублей за килограмм подорожал картофель (+7,7%).