Семь новых школ планируют построить в Новосибирской области за год

В Новосибирской области в этом году планируют построить семь новых школ: одну в Татарском районе на 550 мест и еще шесть в Новосибирске в рамках концессионных соглашений. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».
— Благодаря реализации концессионных проектов, в столице региона будет создано 5 775 новых школьных мест — сообщили в региональном Министерстве строительства.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2026 году в Новосибирске почти 50 млн рублей готовы направить на модернизацию линии освещения по 39 школьным маршрутам.