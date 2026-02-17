Ричмонд
Семь новых школ планируют построить в Новосибирской области за год

Шесть из них появятся в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в этом году планируют построить семь новых школ: одну в Татарском районе на 550 мест и еще шесть в Новосибирске в рамках концессионных соглашений. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

— Благодаря реализации концессионных проектов, в столице региона будет создано 5 775 новых школьных мест — сообщили в региональном Министерстве строительства.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2026 году в Новосибирске почти 50 млн рублей готовы направить на модернизацию линии освещения по 39 школьным маршрутам.