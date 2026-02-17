Перекрытие Крымского моста привело к задержке 16 поездов

В направлении Крыма с задержками следуют семь поездов. Так, состав № 077 Санкт-Петербург — Симферополь задерживается на пять часов, № 007 Санкт-Петербург — Севастополь — на 6,5 часа, № 327 Кисловодск — Симферополь — на четыре часа, № 092 Москва — Севастополь — на 4,5 часа, № 316 Адлер — Симферополь — на 4,5 часа, № 195 Москва — Симферополь — на три часа, № 028 Москва — Симферополь — на 2,5 часа.