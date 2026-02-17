Перекрытие Крымского моста привело к задержке 16 поездов

По Крымскому мосту временно ограничили движение — это привело к задержкам поездов дальнего следования «Таврия». Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
В направлении Крыма с задержками следуют семь поездов. Так, состав № 077 Санкт-Петербург — Симферополь задерживается на пять часов, № 007 Санкт-Петербург — Севастополь — на 6,5 часа, № 327 Кисловодск — Симферополь — на четыре часа, № 092 Москва — Севастополь — на 4,5 часа, № 316 Адлер — Симферополь — на 4,5 часа, № 195 Москва — Симферополь — на три часа, № 028 Москва — Симферополь — на 2,5 часа.
В обратном направлении задерживаются девять поездов. Наиболее существенные опоздания у составов № 028 Симферополь — Москва (10 часов), № 076 Симферополь — Тюмень, № 316 Симферополь — Адлер, № 008 Севастополь — Санкт-Петербург, № 068 Симферополь — Москва, № 328 Симферополь — Кисловодск, № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 196 Симферополь — Москва, № 092 Севастополь — Москва, уточнили в Telegram-канале перевозчика.
13 февраля на D2 и Рижском направлении через станцию Павшино наблюдалось затруднение движения из-за остановки состава. Поезд не двигается по техническим причинам. К нему выехал локомотив, который убрал состав с путей.
До этого поезд, следовавший из Ростова-на-Дону в Адлер, произвел остановку в Краснодарском крае по техническим причинам. В результате с задержкой следовали 19 пассажирских поездов.