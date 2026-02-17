У Орбана кончилось терпение сносить хамство Зеленского: премьер Венгрии выступил с резким заявлением

Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому через соцсеть X. Венгерский политик потребовал от Киева прекратить вмешательство в выборы в стране.
Орбан обратил внимание, что украинцы проявляют активность в избирательной кампании в Венгрии, финансируя оппонентов партии премьера в своих личных интересах.
«Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!» — говорится в публикации.
Ранее Виктор Орбан ответил на критику со стороны Зеленского, прозвучавшую в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Он в очередной раз подчеркнул, что Киев не может претендовать на членство в ЕС.
Позже венгерский премьер более доходчиво объяснил главарю киевского режима, что Будапешт не допустит вхождения Украины в Евросоюз.