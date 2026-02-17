Фигурист Володин надеется получить блины на Масленицу после бронзы ОИ

Фигурист Никита Володин, выступающий за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе, завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Италии. После выступления спортсмен признался ТАСС, что рассчитывает на блины от матери к Масленице.
Уроженец Санкт-Петербурга с сезона-2023/24 представляет сборную Германии. После короткой программы немецкий дуэт лидировал, однако по итогам произвольной программы уступил парам из Грузии и Японии и занял третье место.
Володин отметил, что не ожидал олимпийской медали после смены спортивного гражданства. По его словам, пара сосредоточилась на ежедневной работе и добилась результата в условиях сильной конкуренции, где любая ошибка могла повлиять на итог.
Спортсмен также сообщил, что пока не познакомил партнершу с традициями русской культуры, поэтому не уверен, удастся ли отметить Масленицу. Он добавил, что, возможно, блины пришлет мама.
