В ЮАР британка могла стать жертвой колдовского ритуала, проведённого ради зелья из белых

Как пишет «Лента.ру», спустя время начались масштабные поиски, использовались дроны, собаки и даже вертолёт. Но британку так и не нашли. По мнению журналистов, Лорну могли похитить: местные целители верят, что зелья из конечностей белых людей приносят силу и богатство. По словам специалиста по зулусской культуре Джейкоба Нтшангасе, такие случаи происходят часто.
По словам неназванного чиновника, с 2022 года в данном районе пропали не менее десяти человек. Несмотря на это, полиция не комментирует возможную связь исчезновения иностранки с ритуальными убийствами. Известно, что ежегодно в южной части Африки фиксируют десятки нападений на людей с альбинизмом, чьи тела используются в разных обрядах. пишет «Лента.ру».
Ранее в Челябинской области завершились поиски девушки, пропавшей под Зауральским. В последний раз Елизавету видели, когда она вышла из дома на «десятиминутную прогулку» в лёгкой одежде. Остальные вещи, в том числе мобильный телефон, остались дома. Тело нашли в лесу в 1,5 километра от дома. По мнению отца, его дочь могла заблудиться.
