Шесть россиян, в том числе двое детей, пострадали при падении лифта в Таиланде

Падение лифта произошло 16 февраля в одном из отелей таиландского острова Пхукет.

Источник: Комсомольская правда

Шесть россиян пострадали при падении лифта на одном из островов в Таиланде. Об этом сообщает Khao Phuket.

Инцидент произошел 16 февраля в одном из отелей таиландского острова Пхукет. Утверждается, что среди шести россиян оказался 8-летний ребенок и подросток 16 лет.

Пассажиры были доставлены в больницу с различными травмами. Отмечается, что местные власти начали расследование причин аварии.

Ранее сайт KP.RU писал, что в южной части Таиланда перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пхукет — Бетонг. По данным дипломатов, россиян среди пострадавших нет. В автобусе находились 52 человека, более 40 получили травмы, свыше десяти — тяжелые. По предварительной версии, водитель мог уснуть за рулем.