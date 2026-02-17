Шесть россиян, в том числе двое детей, пострадали при падении лифта в Таиланде

Ранее сайт KP.RU писал, что в южной части Таиланда перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пхукет — Бетонг. По данным дипломатов, россиян среди пострадавших нет. В автобусе находились 52 человека, более 40 получили травмы, свыше десяти — тяжелые. По предварительной версии, водитель мог уснуть за рулем.