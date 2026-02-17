Диетологи рассказали, что будет с телом, если пить воду натощак каждый день

Утренний стакан воды активизирует обмен веществ, улучшает работу пищеварения и помогает снизить чувство голода в течение дня, а также может повысить концентрацию и общий тонус организма. Такой эффект наблюдается у тех, кто начинает день с воды натощак, следует из данных европейских специалистов по питанию, перевод с портала t-online сделал aif.ru.