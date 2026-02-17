Диетологи рассказали, что будет с телом, если пить воду натощак каждый день

Утренний стакан воды активизирует обмен веществ, улучшает работу пищеварения и помогает снизить чувство голода в течение дня, а также может повысить концентрацию и общий тонус организма. Такой эффект наблюдается у тех, кто начинает день с воды натощак, следует из данных европейских специалистов по питанию, перевод с портала t-online сделал aif.ru.
«Вода натощак мягко подготавливает организм к приёму пищи и поддерживает работу кишечника, что положительно сказывается на самочувствии с утра», — отмечают эксперты.
Утреннее питьё также ускоряет метаболизм — вода может повысить расход энергии и способствовать лучшему пищеварению; выводит токсины и поддерживает почки — гидратация помогает организму эффективнее избавляться от отходов. Помимо этого, улучшается работа мозга — восстановление жидкости после сна может улучшить концентрацию и ясность мысли.
При этом специалисты подчёркивают, что ключевым остаётся общее ежедневное потребление воды в соответствии с потребностями организма, независимо от конкретного времени суток.
Ранее диетологи рассказали, что будет с организмом, если съедать одно яйцо в день.